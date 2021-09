VN maken noodhulp vrij voor Afghaans gezondheidssysteem

De Verenigde Naties maken 45 miljoen dollar noodhulp vrij ter ondersteuning van het gezondheidssysteem in Afghanistan dat op de rand van de afgrond staat. Dat heeft Martin Griffiths, adjunct-secretaris-generaal voor Humanitaire Zaken van de VN, woensdag aangekondigd.

Geneesmiddelen, medisch materieel en benzine beginnen uitgeput te geraken in Afghanistan. Essentieel gezondheidspersoneel wordt niet meer betaald.

De vrijgemaakte fondsen gaan naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef. Bedoeling is om via nationale en internationale ngo’s de gezondheidscentra en de ziekenhuizen opnieuw te laten draaien, aldus Griffiths.

Afghanistan wordt geconfronteerd met een zware humanitaire crisis. Tienduizenden mensen zijn intern ontheemd geraakt tijdens de machtsovername door de taliban. De economie ligt op apegapen door een gebrek aan geld, en dan zijn er nog de verwoestende droogte en de coronapandemie.