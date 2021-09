Twee personen gewond bij zolderbrand in Sint-Jans-Molenbeek

Bij een brand op een zolderverdieping in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn woensdagvoormiddag twee personen gewond geraakt. Dat meldt de Brusselse brandweer. Door de brand is de hele zolder vernield en er is flink wat waterschade in het getroffen gebouw.

De brand in het pand aan de Gentsesteenweg werd omstreeks 10.25 uur opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, hadden de bewoners het gebouw al kunnen verlaten, maar twee van hen werden met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht.

De zolderverdieping was moeilijk toegankelijk via de binnenzijde van het gebouw, wat de bluswerkzaamheden bemoeilijkte, maar de brandweer slaagde er wel in het vuur onder controle te houden. Omstreeks 11.30 uur waren de opruimwerkzaamheden volop bezig, al waren er nog enkele smeulende punten die volledig geblust moesten worden.

“De zolderverdieping is volledig uitgebrand en er is waterschade in de rest van het gebouw”, aldus nog de brandweer.