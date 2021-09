Distributienetbeheerders elektriciteit zitten met miljoenentekort, overschot voor aardgas

De Vlaamse energieregulator Vreg kwam woensdag met nieuws naar buiten over de kosten en opbrengsten die de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders halen uit hun tarieven. Die netbeheerders moeten jaarlijks hun kosten en opbrengsten budgetteren. Een jaar later wordt dan de rekening gemaakt. Zijn er overschotten of tekorten? Bij overschotten geven de netbeheerders korting op de tarieven aan de klanten, bij tekorten zal het tarief stijgen.

Er wordt daarbij rekening gehouden met onder meer de kosten voor het opkopen van allerlei steuncertificaten, het beheer van de netten, inflatie en belastingen.

Wat blijkt nu: de distributiebeheerders van het stroomnet zitten voor 2020 met een tekort van 1 procent op hun budget van 2,2 miljard euro, of een tekort van 22 miljoen euro. Het jaar daarvoor zaten ze nog met een overschot.

Gaan de gezinnen en kmo’s dat voelen in hun factuur van 2022? “Paniek is niet nodig”, sust de Vreg. De tekorten worden immers over twee jaar verdeeld in de tarieven. Bovendien waren er in 2019 overschotten, die grotendeels de tekorten van 2020 compenseren. De Vreg heeft ook bij de nieuwe tariefstructuur die midden volgend jaar ingaat, al rekening gehouden met de saldi. “De distributietarieven worden door heel wat factoren bepaald, die veel meer doorslaggevend zijn dan de saldi”, verzekert de woordvoerster van de regulator.

Goed nieuws is er over de saldi bij de distributiebeheerders van het aardgasnet. Daar is er een overschot van 4,5 procent op hun budget van 500 miljoen euro, goed voor 22,5 miljoen euro.