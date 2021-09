Nieuwe elementen opgedoken in onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik van Vlaamse acteur (51)

De 51-jarige Antwerpse acteur die eind juli werd opgepakt in een onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik is eerder deze week voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket zijn er nieuwe elementen naar boven gekomen. De man werd onder strenge voorwaarden vrijgelaten.

“Na de huiszoeking van 23 juli zijn er in het verdere gerechtelijke onderzoek nieuwe elementen naar boven gekomen, onder meer door het uitlezen van het informaticamateriaal”, vertelt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket.

“De 51-jarige Antwerpenaar werd daarmee geconfronteerd en werd op 20 september voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist om de man onder strenge voorwaarden vrij te laten. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet”, aldus Aerts. Over welke elementen het exact gaat en aan welke voorwaarden de man moet voldoen, treedt het parket niet verder in detail.

“Grootspraak”

Na een undercoverreportage van een Nederlandse journalist van onderzoekscollectief ‘Vrije Vogels’ in samenwerking met Het Laatste Nieuws opende het Antwerps parket een onderzoek naar de acteur, die in het verleden meerdere grote en kleine rollen speelde in producties van VTM, Studio 100, VRT en Disney. In een gesprek met de journalist beweerde de acteur dat hij al seks had gehad met minderjarige jongens.

De journalist regelde voor de acteur ook een valse ontmoeting met een tienjarige jongen in een Antwerpse hotelkamer. Toen hij daar op in ging, maakte de journalist alle informatie over aan politie en parket. De man werd twee weken geleden opgepakt. Tijdens zijn verhoor ontkende hij alle aantijgingen met klem en benoemde hij zijn uitspraken tegenover de journalist “grootspraak”.

jtp