Quarantaineregels voor kinderen onder 12 jaar versoepelen

De regels rond quarantaine voor kinderen onder twaalf jaar in het onderwijs zullen versoepelen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist. Een klas zal minder snel in quarantaine moeten en ook de testregels veranderen. De nieuwe regels gaan vanaf volgende week in.

Tot nu toe moest de hele klas in quarantaine als er binnen twee weken tijd twee kinderen besmet raakten met het coronavirus. Daar komt nu verandering in. Een klas zal nu pas in quarantaine moeten als er meerdere besmettingen binnen één week vastgesteld worden. Eén besmetting op één week tijd is, en dat was voordien ook al zo, geen reden tot quarantaine voor de hele klas.

Daarnaast werd ook beslist dat de regels rond testen en quarantaine gelijkgesteld worden aan die voor volwassenen. Nu was het zo dat kinderen ongeacht het resultaat van hun PCR-test in quarantaine moesten. Ze moesten wachten tot ook de tweede test op de zevende dag negatief was voor ze opnieuw naar school mochten. Maar daardoor misten heel wat kinderen veel lesuren. De ministers van Volksgezondheid hebben daarom beslist dat kinderen onder de twaalf jaar ook na een negatief resultaat op dag één opnieuw naar school mogen.

Dat bevestigt het kabinet van minister Ben Weyts (N-VA) aan onze redactie. “De regels worden afgestemd op de regels die gelden voor gevaccineerden”, luidt het. “Eigenlijk worden de min-12-jarigen als gevaccineerden beschouwd.”

(fem, sgg)