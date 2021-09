Dokter die toegaf dat hij abortus uitvoerde in Texas voor rechter gedaagd, “maar dat is precies wat hij wilde”

In de Amerikaanse staat Texas is het sinds 1 september verboden abortussen uit te voeren eens een hartslag gedetecteerd kan worden. Gynaecoloog Alan Braid deed dat toch én schreef er een opiniestuk over in The Washington Post. Aangezien iedereen artsen kan aanklagen voor illegale abortussen, dagen twee mannen de gynaecoloog nu voor de rechter. Niet omdat ze tegen abortus zijn, wel omdat ze de wet juridisch willen testen. En dat is precies wat Braid wilde, in de hoop dat de wet niet overeind blijft.

Alan Braid is al sinds 1972 gynaecoloog in San Antonio, Texas. In dat jaar, toen hij in het lokale ziekenhuis werkte, zag hij drie tieners sterven door clandestien uitgevoerde abortussen. In 1973 gaf het Hooggerechtshof met de historische uitspraak in ‘Roe v. Wade’ vrouwen overal in het land het recht op abortus tot een foetus levensvatbaar is, rond 22 à 24 weken.

Dat Hooggerechtshof, waar conservatieve rechters momenteel in de meerderheid zijn, heeft 48 jaar later echter geweigerd de nieuwe strenge abortuswet van Texas tegen te houden. Daardoor wordt iedere burger sinds 1 september aangemoedigd Texaanse artsen aan te klagen die een abortus uitvoeren na het moment dat bij de embryo een hartslag vastgesteld kan worden. Dat is gewoonlijk rond 6 weken, nog voor sommige vrouwen beseffen dat ze zwanger zijn.

Toch voerde gynaecoloog Alan Braid op 6 september nog zo’n abortus uit, gaf hij afgelopen weekend als eerste Texaanse dokter publiekelijk toe, meteen voor een miljoenenpubliek in de nationale krant The Washington Post. Zijn patiënte zat nog in een vroeg stadium van haar zwangerschap, maar was al meer dan 6 weken zwanger. Hij zag het echter als zijn plicht als arts, en vond dat ze een “fundamenteel recht heeft om deze zorg te ontvangen”. “Ik was me er perfect van bewust dat er juridische gevolgen konden zijn, maar ik wilde verzekeren dat Texas niet wegkwam met zijn poging om te voorkomen dat deze flagrant ongrondwettelijke wet getest zou worden.”

“Ik geloof dat abortus een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg is. Ik heb de voorbije vijftig jaar besteed aan het behandelen en helpen van patiënten. Ik kan niet gewoon achterover leunen en toekijken hoe we terugkeren naar 1972.”

Rechtszaken als test

De arts wordt nu aangeklaagd. Maar niet door antiabortusactivisten, integendeel. Twee voormalige advocaten uit Arkansas en Illinois hebben rechtszaken aangespannen om de nieuwe wet juridisch te testen.

Oscar Stilley uit Arkansas – die in 2010 zijn advocatenlicentie verloor na belastingfraude en thuis zijn straf uitzit – benadrukt dat hij niet tegen abortus is. Hij wil een rechtbank dwingen om de nieuwe wet onder de loep te nemen, want “als de wet niet deugt, waarom zouden we dan door een lang, uitgerekt proces moeten gaan om te ontdekken of het rommel is?” “Ik wil niet dat dokters nerveus zitten te beven van angst en zeggen ‘ik kan dit niet doen, want als dit uitkomt ga ik failliet zijn’.” Hij zegt ook graag de 10.000 dollar beloning te willen krijgen die zo’n gewonnen rechtszaak kan opleveren.

Felipe N. Gomez uit Illinois vraagt in zijn zaak aan de rechtbank in San Antonio om de nieuwe abortuswet ongrondwettelijk te verklaren. Volgens hem geeft die de overheid te veel macht. Hij wil de Republikeinen die de staat leiden, en zich verzetten tegen coronamaatregelen, ter verantwoording brengen. “Als Republikeinen verklaren dat niemand je kan zeggen je te laten vaccineren, dan moeten zij vrouwen ook niet zeggen wat die moeten doen met hun lichaam.” Dat burgers 10.000 dollar kunnen krijgen als ze hun rechtszaak tegen een abortusarts winnen, wist Gomez naar eigen zeggen niet. Mocht hij dat geld ontvangen, dan wil hij het doneren aan een abortusrechtengroep of patiënten van de arts die hij aanklaagt.

Braid zal vertegenwoordigd worden door het Center for Reproductive Rights, dat zegt klaar te staan om “hem te verdedigen tegen de rechtszaken van burgerwachten die de nieuwe wet dreigt los te laten op zij die grondwettelijk beschermde abortuszorg aanbieden of steunen”.

Antiabortusgroepen reageren

© AFP

Antiabortusgroep Texas Right to Life bekritiseert de rechtszaken als “zelfbedienende juridische stunts”. “Wij geloven dat Braid zijn opiniestuk publiceerde met de intentie om onvoorzichtige rechtszaken aan te trekken, maar geen enkele kwam van de Pro-Lifebeweging.” De groep is “vastberaden om te verzekeren dat de Texas Heartbeat Act volledig wordt gehandhaafd”.

Conservatief juridisch commentator Ed Whelan raadde voorstanders van de abortuswet af om de gynaecoloog aan te klagen en hem “de testzaak te geven die hij wil”. Hij roept op te wachten tot het Hooggerechtshof zich uitspreekt in een zaak die in Mississippi werd aangespannen in een poging Roe v. Wade onderuit te halen.

Antiabortusgroep Operation Rescue heeft wel al een klacht ingediend om te eisen dat Braids medische licentie wordt ingetrokken. In een brief aan de medische raad van Texas vraagt de groep om een onderzoek te openen naar zijn “illegale gedrag” en hem te schorsen “om te voorkomen dat hij de wet nog overtreedt”. “Door zijn uitdagende houding en onwettelijke daad heeft hij onprofessioneel gedrag gepleegd.”

Federale rechtszaken

Er lopen momenteel ook twee federale rechtszaken tegen de Texaanse abortuswet. Het is in een van die zaken, aangespannen door onder andere het Center for Reproductive Rights en abortusuitvoerders, dat het Hooggerechtshof de wet weigerde te blokkeren terwijl de rechtszaak loopt. Die bevindt zich nu in een hof van beroep.

In de andere zaak heeft de regering-Biden een federale rechter gevraagd de wet ongrondwettelijk te verklaren, omdat de invoering “openlijk indruist tegen de grondwet”. President Joe Biden had de “bizarre en extreme” wet in Texas eerder al krachtig veroordeeld. Hij zei dat zijn regering zoekt naar mogelijkheden om Texaanse vrouwen toegang te laten krijgen tot veilige en legale abortus.

Texas heeft zijn wet zo ontworpen dat het niet aan de autoriteiten is om de maatregel te doen respecteren, maar “enkel” de burgers. Op die manier zou de wet minder onderhevig zijn aan juridische toetsing, omdat het normaliter de autoriteiten van de staat zijn die het doelwit worden van rechtszaken.