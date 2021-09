Kompany looft Man City-talent Romeo Lavia: “Normaal 1 kans op 1 miljoen om direct door te breken, maar hij kan dat”

Vincent Kompany bereidt met Anderlecht de match tegen AA Gent voor, maar de RSCA-coach keek dinsdag ook naar Man City-Wycombe Wanderers in de League Cup. Daar debuteerde bij City Romeo Lavia (17), het supertalent dat van Anderlecht komt. “Hij heeft wat Pep Guardiola zoekt.”

Romeo Lavia speelde aan de zijde van Kevin De Bruyne 90 minuten en de jonge centrale middenvelder die in de zomer van 2020 Anderlecht voor Man City ruilde draaide vlot mee. Het werd 6-1. “Ik had Roméo natuurlijk liever eerst in het paars gezien en dan pas in het blauw van Manchester City, maar ik ben heel tevreden voor hem”, aldus Vincent Kompany. “City heeft jongens met dit soort profiel nodig. Toen Romeo hier nog meetrainde met de A-kern toonde hij zich al heel leergierig en luisterbereid. Hij pikte veel op en toonde zich agressief in de balrecuperatie en was ook kalm aan de bal. Op die positie heb je dat ook nodig. Lavia heeft wat Pep Guardiola zoekt. Normaal heb je als jonge speler maar 1 kans op 1 miljoen om bij Manchester City direct door te breken, maar Lavia kan dat realiseren. Hij is zo’n zeldzame gast. Ikzelf, alle coaches van Anderlecht en al zijn ex-ploegmaats wensen hem het beste en onze deur staat altijd voor hem open.”

Anderlecht baalde wel dat de Belgische belofte in Brussel geen profcontract tekende en voor een opleidingsvergoeding vertrok, maar uiteindelijk promoot hij ook de kwaliteit van de paars-witte jeugdopleiding.

