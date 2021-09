Harelbeke

“Ik wil ermee stoppen, want het wordt te gevaarlijk. Maar ik wil je wel eerst nog ontmaagden.” Dat zou de toen 48-jarige G.L. uit Harelbeke volgens het Openbaar Ministerie nog hebben gestuurd naar het 14-jarige meisje waar hij al een tijd contact mee had. Samen met een andere man, die haar had betast, moest hij zich verantwoorden voor de rechter.