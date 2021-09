Bianca Debaets (CD&V) ziet verplichte vaccinatie in Brussel als “enige uitweg”

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) pleit voor een verplichte vaccinatie in het Brussels gewest. “Dat is de enige uitweg”, verklaarde ze woensdag tijdens de plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De huidige aanpak heeft volgens Debaets zelfs aangetoond dat er verdeeldheid is binnen de Brusselse regering.

“Ik lees in de media dat Brusselse minister Maron (bevoegd voor Gezondheid, red.) een democratisch debat vraagt over verplichte vaccinatie. Dat is je reinste onzin”, reageert Debaets fel. “Regeren is verantwoordelijkheden durven opnemen, niet zomaar alles bij de burger leggen. Sommige maatregelen zijn niet populair, maar wel noodzakelijk. Als je aan de burger gaat vragen of er extra belastingen moeten komen, gaan die daar ook altijd negatief op antwoorden. Niet alles heeft altijd een draagvlak nodig”, vindt ze

Het CD&V-parlementslid bracht haar standpunt naar voren na een discussie rond de vaccinatie in de Brusselse scholen, want die moet nog echt op gang komen. Het feit dat minister Elke Van den Brandt, die de bevoegdheid Gezondheid deelt, op de achtergrond bleef, stuitte op kritiek bij Gilles Verstraeten (N-VA) en opnieuw Debaets. “Dit debat heeft een veel dieper liggend probleem aangetoond. Er is een compleet gebrek aan samenhang binnen de regering en daar betaalt de Brusselaar het gelag voor”, stelt Debaets.