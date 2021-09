Zestiger riskeert 1 jaar cel voor zedenschennis in snoepwinkel: “Slachtoffers krijgen schrik”

Een 60-jarige man uit Hasselt riskeert 1 jaar cel en een boete van 400 euro wegens openbare zedenschennis. Hij had zijn geslachtsdeel in een snoepwinkel in West-Limburg boven gehaald en aan de uitbaatster getoond.

Tot vier maal toe had hij de snoepwinkel bezocht. De man was niet aan zijn proefstuk toe, want hij pleegde deze feiten toen hij al probatiemaatregelen had lopen na een eerdere veroordeling voor zedenschennis ten aanzien van een minderjarige.

Als reactie op de strafvordering van de openbare aanklager zei de man “bestel mijn grafzerk al maar” en dat deed de strafrechter steigeren. Bovendien beweerde de beklaagde dat zijn begeleidingsplan op 1 februari 2020 nog niet liep toen hij in de snoepwinkel toesloeg, maar de procureur kon in de fiche van de man terugvinden dat zijn probatie op 21 mei 2019 was begonnen en dat vanaf augustus 2019 zijn begeleidingsplan liep. Die foutieve bewering van de beklaagde maakte de strafrechter en het parket nog kwader.

Bij zijn eerste bezoek in de snoepwinkel had hij de uitbaatster verteld dat zijn geslachtsdeel door een ongeluk groter was geworden. De derde keer liet hij zijn geslachtsdeel ook daadwerkelijk zien. De uitbaatster was er uiteraard niet mee opgezet en diende klacht in.

“U moet beseffen dat zo’n feiten bij slachtoffers zeer lang blijven nazinderen. U zei dat u geen verkeerde intenties had, maar slachtoffers krijgen wel schrik. Ik verzet me niet tegen een eventueel probatie-uitstel voor de celstraf, maar ik weet niet of het bij deze man veel nut gaat hebben,” aldus de aanklager.

Vonnis volgt op 27 oktober.