AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck pleit voor zeer strikte voetbalregels: “Als je refs wat marge geeft, gaat het alle kanten uit”

Vorige zondag leed AA Gent nog maar eens een vermijdbare nederlaag op bezoek bij Kortrijk. Achteraf had Hein Vanhaezebrouck het uitgebreid over de afgekeurde treffer van Tarik Tissoudali. Ondertussen deed ook het Referee Department haar zegje, maar die uiteenzetting wordt door de Gentse trainer allesbehalve op applaus onthaald. Bij de Buffalo’s stapelen de personele problemen zich intussen verder op met een handvol nieuwe namen die plots twijfelachtig zijn.

Op maandag komt het Referee Department telkens met hun feedback in verband met de meest prangende wedstrijdfases waarbij vaak ook de VAR een hoofdrol speelt. Dat was na de partij in Kortrijk niet anders. Hein Vanhaezebrouck kon hun visie niet echt smaken: “Maar ik was een dag eerder ook al mottig. Er waren er blijkbaar nog hoorde ik op Extra Time. Eigenlijk viseer ik niet eens het Referee Department maar die bewust regel is gewoon in strijd met het moderne voetbal.”

De definitie van ‘gecontroleerd balbezit’, wat de basis vormt voor het al dan niet starten van een nieuwe wedstrijdfase, waarna een eerdere fase ook niet meer beoordeeld kan worden door de VAR, is duidelijk een doorn in het oog van HVH: “ Als je balverlies lijdt, moet je blijkbaar je tegenstander even rust gunnen of anders begint er geen nieuwe fase”, fulmineerde Vanhaezebrouck.

“Elke moderne coach streeft er net naar om zo snel mogelijk de bal te recupereren. Zie naar Oostende, als je twee of drie keer op rij direct balverlies lijdt en meteen weer recupereert. Tja, zo kun je zelfs een fase van minuten eerder plots herbekeken zien worden. Dit druist in tegen alle logica en de manier hoe het moderne voetbal gespeeld wordt.”

“Gecontroleerd balbezit. Een belachelijke term”

Nee, Vanhaezebrouck toont geen begrip voor deze regel en haalde nog een extra argument aan waarom naar zijn gevoel de Gentse gelijkmaker nooit afgekeurd mocht worden: “Als een tegenstander de bal meepakt en duikt om de overtreding mee te krijgen, Palaversa zag je echt duiken, dan zit daar toch een idee achter? Dan is dat toch gecontroleerd balbezit, al vind ik het ook gewoon een belachelijke term.”

“Als je dit vergelijkt met die fase op Zulte Waregem waar Charles De Ketelaere buitenspel staat maar omdat een verdediger zich nog naar de bal gooit en die nog net met zijn tip raakt, dan vinden ze dat geen buitenspel. Die regels worden opgesteld door mensen uit de referee wereld en de scheidsrechters vinden dat net leuk en worden er niet mottig van. Als het door een voetballer bedacht is, mag die meteen ontslag nemen.”

Ook de exacte criteria voor het vaststellen van gecontroleerd balbezit blijken voor Vanhaezebrouck niet helder: “Moet je de bal één, twee of drie keer controleren? Geef de scheidsrechter iets om mee te spelen en dan vinden ze het goed. Wat mij betreft maak je hands altijd hands, dan heb je geen discussie. Als je refs marge geeft, dan gaat het verhaal alle kanten uit. Een andere zaak is die buitenspellijn. We hebben bewust gekozen voor de 2D-lijn omdat 80 à 90% van de gevallen dan op te lossen zijn. Dat is weer typisch België. We willen mee doen met de BeNe-liga en dromen zelfs van de Super Ligue. Maar 3D-technologie vind je te duur, blijf dan maar waar je zit.”

“Terugkijken op vorig seizoen heeft geen nut”

Ondertussen staat AA Gent op de zestiende plaats met zeven punten uit zeven matchen. Toch blijft het in tegenstelling tot vorig seizoen opvallend rustig in de Ghelamco Arena: “Het geeft geen zin om terug te keren op vorig seizoen”, kaatst HVH meteen de bal terug. “Het zal wellicht het referentiejaar blijven tot we echt weer tussen de ploegen staan, waar we moeten staan. Ik kijk evenwel niet terug, dat helpt niemand want het heeft geen nut. Ook al omdat we dit jaar veel meer controle over de matchen hebben.”

“Elk duel hadden we kunnen winnen. Jullie kennen allemaal de reden waarom dat niet is gelukt”, verwijst HVH naar het gebrek aan efficiëntie dat zijn team al te vaak parten speelt. “Maar het is een groot verschil met een match te verliezen waarbij je ook niet in het stuk voor kwam. Er staan ploegen voor ons die vaak de mindere waren in een partij maar finaal toch de punten over de streep trokken. Ze tellen nu 8 of 10 punten.”

Gent is op dat vlak volgens Vanhaezebrouck een uitzondering: “Wij zijn een unicum: een ploeg die wel verdient om meer punten te hebben. De tegenstanders zeggen na afloop soms bijna sorry, zoals zondag de assistenten van Kortrijk. Dat zijn zelfs mensen met wie ik nooit samen heb gewerkt. Ook hun hun coach zei na afloop dat de voetbalgoden aan hun kans hadden gestaan.”

Gentse ziekenboeg stroomt plots weer vol

“Dat overkomt ons te vaak”, verzucht de Gentse coach die daags voor de inhaalwedstrijd in Anderlecht met de nodige personele kopzorgen kampt. “We zitten nu eenmaal in de hoek waar de klappen vallen en dat vertaalt zich nu ook in kleine bobo’s. Veel jongens met kleine problemen, het is dan ook afwachten wie er klaar zal zijn voor de match tegen Anderlecht. Het is afwachten wie er op staat en zich beter voelt. Dat is typisch voor een periode waar alles tegen zit.”

“De lijst is te lang. Ik heb een selectie gemaakt van 22 of 23 spelers en ik weet op dit moment totaal nog niet wie er wel of niet fit zal raken. We hebben zeker vijf of zes twijfelgevallen. Het zijn er teveel om op te noemen. Andere jongens komen ook niet terug hé zoals Hjulsager en Odjidja. Depoitre staat voorlopig wel op de lijst maar het is nog afwachten want hij trainde slechts één keer met de groep mee.”