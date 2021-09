Burgemeester Bart De Wever mag zwembad in gloednieuw sportcomplex als eerste testen: “Ongelooflijk hard naar toegeleefd”

Sportoase Groot Schijn, het nieuwe sportcomplex op de Ruggeveldlaan in Deurne, heeft woensdag zijn eerste bezoeker over vloer gekregen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) testte onder meer het nieuwe zwembad en de spectaculaire glijbanen. Sportoase maakt ook de tarieven bekend voor het zwempretpark en de schaatsbanen. De Wever is erg enthousiast. “Vroeger moesten we naar Lier of Beveren voor dit soort zwemcomplex, nu gewoon naar Deurne.”

“Amai, wat was dat?” Duidelijk geschrokken van de steile afdaling en het stevige bochtenwerk vliegt burgemeester Bart De Wever uit de ‘Crazy Race’. Het is de meest spectaculaire glijbaan van de vier in het nieuwe zwempretpark van Sportoase Groot Schijn in Deurne, waar je vanuit bijna rechtopstaande positie in vrije val aan de race begint.

Burgemeester Bart De Wever in de Crazy Ride. — © Jan Van der Perre

“Amai, wat was dat?”, zegt De Wever wanneer hij uit de spectaculaire waterglijbaan komt. — © Jan Van der Perre

Ook de drie andere glijbanen werden (meermaals) getest door de Antwerpse burgemeester, die deelnam aan een rondleiding in het afgewerkte sportcomplex.

De binnen- en buitenbaden zijn gevuld, de glijbanen werken en de fonteinen en waterversnellingen in de wildwaterbaan staan op punt. Ook het fitness- en welnessgedeelte en de twee schaatsbanen zijn klaar om tijdens het weekend van 2 en 3 oktober het grote publiek te ontvangen.

Alle waterglijbanen werden (meermaals) getest door de burgemeester. — © Jan Van der Perre

Grootste zwembadproject in vijftig jaar

Sportoase is ook samenwerkingen aangegaan met externe partners. Foodmaker, dat de focus legt op gezonde voeding, neemt het horecagedeelte op zich. Runner’s Lab opent er een nieuwe vestiging waar lopers terechtkunnen voor op maat gemaakt schoeisel. En in het fitnessgedeelte zal REV Training voor persoonlijke begeleiding zorgen.

Sportoase Groot Schijn is het grootste zwembadproject in meer dan vijftig jaar in Antwerpen. Voor het vorige project van dezelfde grootteorde moeten we al teruggaan naar de jaren zeventig, met de bouw van zwembad Wezenberg.

Het gloednieuwe sportzwembad. — © Jan Van der Perre

Het instructiebad met springplanken. — © Jan Van der Perre

Kers op de taart

“Het is ongelofelijk hoe hard ik naar dit moment heb toegeleefd”, zegt burgemeester Bart De Wever. “We hebben hier een state of the art sportcomplex. Dit is de kers op de taart van sport- en recreatiepark Park Groot Schijn, dat heel Vlaanderen binnenkort zal leren kennen. En dat eindelijk op ons grondgebied.”

De Wever is heel blij met het nieuwe zwembad. “Met dit sportcomplex zetten we enorme stappen vooruit.” — © Jan Van der Perre

“Net zoals vele andere gezinnen moesten ook wij naar Lier of Beveren voor dit soort zwemcomplex”, zegt de Antwerpse burgemeester. “Nu kunnen ze gewoon naar hier in Deurne. In een legislatuur maak je maar paar momenten mee waarbij je echt zegt: ‘Yes!’ Dit is er zo één.”

Het nieuwe Sportoase-complex in Deurne is een grote upgrade. “We gaan van FC De Kampioenen naar de Champions League”, zo omschrijft De Wever het. “De nood was hoog: we hebben te weinig zwemwater en moderne sportaccomodatie. Zowel de oude ijsbaan Ruggeveld als zwembad Arena was een ecologische ramp, waar we ongelofelijk veel onderhoudskosten aan hadden. Met dit sportcomplex zetten we enorme stappen vooruit.”

De skyline van Antwerpen pronkt op de muur van het waterpretpark. — © Jan Van der Perre

Een knipoog naar de Antwerpse haven in het kinderbad. — © Jan Van der Perre

De vier glijbanen kronkelen langs elkaar. — © Jan Van der Perre

De start van drie van de vier glijbanen. — © Jan Van der Perre

Verlaagd tarief voor Antwerpenaren

Sportoase heeft woensdag ook de tarieven bekendgemaakt. Antwerpenaren (zowel inwoners van de stad als van de districten) kunnen tegen een verlaagd tarief zwemmen en schaatsen.

In het zwemgedeelte wordt een onderscheid gemaakt voor wie enkel gebruik wil maken van het sport- en instructiebad (en de springplanken). Daar worden dezelfde tarieven gehanteerd als in de stedelijke zwembaden: het basistarief van 3 euro voor Antwerpenaren en 4,5 euro voor mensen van buiten de stad en de districten. Kinderen en jongeren uit Antwerpen betalen 1,5 euro per zwembeurt, niet-Antwerpse jeugd 2,25 euro.

Het sportcomplex Sportoase Groot Schijn langs de buitenkant. — © Jan Van der Perre

Antwerpenaren die het waterpretpark in willen, betalen 9,90 euro voor een all-inticket (basistarief). Bezoekers van buiten de stad betalen 16,5 euro voor het gebruik van alle zweminfrastructuur (dus ook het sportbad).

Ook voor het schaatsen op de ijsbanen zijn de prijzen bekendgemaakt (zie hieronder).

