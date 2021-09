Meisje (12) met kanker krijgt te maken met pestkoppen op school: “Ze dreigden haar pruik af te nemen”

Een twaalfjarig meisje uit het Britse Plymouth met eierstokkanker, heeft het zodanig hard te verduren gekregen op school, dat haar ouders en zijzelf nu aan de alarmbel trekken. “Ik vraag andere ouders om in te grijpen als hun kind pestgedrag vertoont.”

De twaalfjarige Sinead Zalick werd vorig jaar vlak voor Kerstmis gediagnosticeerd met eierstokkanker. Door de chemotherapie die volgde, verloor het meisje al haar haren. Hoewel ze zich vaak erg moe en duizelig voelde, wilde Sinead toch naar school blijven gaan. Dat deed ze zo’n drie dagen per week, om toch zo veel mogelijk lessen te blijven volgen.

“Na een tijdje begon ze allerlei excuses te zoeken om maar niet naar school te moeten gaan”, vertelt haar moeder Jodie Clarke. “Ik wist dat er iets mis was, want mijn dochter gaat ontzettend graag naar school.” Sinead stopte ook met ontbijten. “Ze weet dat ze niet naar school mag als ze niet heeft ontbeten, anders heeft ze te weinig energie om de dag door te komen”, vertelt haar moeder. “Dus Jodie vond er niets beter op dan haar ontbijt over te slaan. Zo hoefde ze niet naar school.”

Na enkele gesprekken kwam uiteindelijk de waarheid aan het licht: enkele pestkoppen op school hadden het gemunt op Sinead. “Ze lachten met haar pruik en zeiden dat ze er verschrikkelijk uitzag”, klinkt het.

Buikgevoel volgen

Jodie Clarke en Sineads vader, Adam Zalick, logeerden de voorbije maanden om beurten bij Sinead in het ziekenhuis en startten ook een inzamelactie om goede pruiken te kunnen kopen voor hun dochter. Die kosten vaak erg veel geld. “Andere meisjes dreigden ermee haar pruik af te pakken. Natuurlijk wilde ze daardoor niet meer naar school”, aldus haar moeder. “Ik ben blij dat ik mijn buikgevoel gevolgd heb en doorgevraagd heb: er was duidelijk iets mis met de situatie op school.”

Sinead is nu klaar met chemotherapie maar wacht nog op de resultaten van een scan om te zien of de kanker effectief verdwenen is. Zelf is ze erg optimistisch en stuurde ze bovendien een bericht naar kinderen die zich in soortgelijke situaties kunnen bevinden. “Luister niet naar andere mensen, blijf gewoon jezelf”, zegt ze. “Een boek beoordeel je ook niet op basis van de cover.”

Haar moeder is trots. Jodie: “Ik ken Sinead van binnen en van buiten en ik weet dat ze van school houdt. Dus toen ze zei dat ze niet wilde gaan, wist ik dat er iets mis was. Ik ben blij dat ze nu opnieuw wilt gaan”, klinkt het. “En tegen andere ouders zeg ik: alsjeblief, als je denkt dat je kind een pestkop is, zorg ervoor dat het stopt.”

()