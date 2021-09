Vliegtuigje neergestort in Kiewit: piloot (59) overleden

Aan de Luchtvaartstraat in Kiewit, waar Aero Kiewit zich bevindt (foto), stortte een vliegtuigje neer (archiefbeeld)

Een vliegtuigje is woensdagnamiddag rond 16.30 uur om een nog onbekende reden neergestort in Kiewit bij Hasselt. De piloot, een 59-jarige man, is overleden.

Het toestel kwam terecht op een weiland langs de luchthaven aan de Luchtvaartstraat. Hoe het tot een crash is kunnen komen, is nog niet duidelijk. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en de brandweer en hulpdiensten van de zone Zuid-West Limburg gingen ter plaatse en moesten de onfortuinlijke piloot reanimeren, maar voor de 59-jarige man uit Zonhoven kon geen hulp meer baten. Hij zat alleen in het neergestorte toestel.

De man was lid bij de plaatselijke vliegclub Aero-Kiewit, een kleine luchthaven in Kiewit bij Hasselt, tevens de oudste luchthaven van ons land. evdg