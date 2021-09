Een van de zwaarste aardbevingen ooit in Melbourne voelbaar tot in studio van ochtendshow

Melbourne werd woensdagochtend wakker geschud door een zware aardbeving die met een kracht van 6.0 toesloeg. De “zwaarste aardbeving ooit in de omgeving van Melbourne”, volgens Australische wetenschappers. De aardschok veroorzaakte heel wat schade aan gebouwen, maar tot nog toe zijn er geen meldingen van dodelijke slachtoffers in de miljoenenstad. De beving was overal duidelijk voelbaar, ook in de studio van de ochtendshow News Breakfast, waar de verrassing van de presentatoren rechtstreeks werd getoond.