“Donnez-moi un break”: Boris Johnson roept Frankrijk op om zich te vermannen

De Britse premier Boris Johnson heeft Frankrijk woensdag opgeroepen zich te vermannen nadat het land in alle staten was toen bekendraakte dat de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe strategische alliantie hadden afgesloten. “‘Prenez un grip’“, vertelde Johnson in een mix van Engels en Frans tijdens een bezoek aan Washington.

“‘Donnez-moi un break’“, vervolgde Johnson. “Het is in essentie een grote stap voorwaarts voor de wereldwijde veiligheid. Het gaat om drie gelijkgestemde bondgenoten die een nieuw partnerschap voor het uitwisselen van technologie creëren.”

De nieuwe alliantie tussen Washington, Londen en Canberra heeft tot gevolg dat een belangrijk contract voor de levering van onderzeeërs van Frankrijk aan Australië werd verscheurd. Uit onvrede riep Frankrijk zijn ambassadeurs uit de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg.

“Deze alliantie is niet exclusief en wil niemand uitsluiten. Ze is ook niet gevormd om een tegengewicht te vormen tegen China bijvoorbeeld”, vervolgde Johnson. “Ze heeft tot doel om de banden en de vriendschap tussen de drie landen te versterken op een manier die volgens mij bevorderlijk zal zijn voor de zaken waarin wij geloven.”

De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdagnamiddag een onderhoud met zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden over het duikbotenconflict.