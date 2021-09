PS en MR willen niets weten van loonverlies voor zieke Parlementsleden: “Vanwege de afwezigheid van één iemand?”

PS-fractieleider Ahmed Laaouej heeft geen zin om in de slipstream van het Vlaams Parlement ook in de Kamer de ziekteregeling van de volksvertegenwoordigers aan te passen. — © BELGA

De Franstalige meerderheidspartijen MR en PS hebben geen oren naar de vraag van hun Nederlandstalige coalitiepartners om de ziekteregeling voor parlementsleden ook in de Kamer aan te passen. Het Vlaams Parlement besliste deze week dat wie langdurig ziek is niet meer over een volledig loon zal kunnen beschikken. MR en PS begrijpen niet waarom de Kamer moet ingrijpen, “louter en alleen vanwege de afwezigheid van één Vlaams Parlementslid.”

Vlaamse parlementsleden zullen in de toekomst niet meer hun volledige loon ontvangen wanneer ze langdurig ziek zijn. Zij zullen, zoals bij gewone werknemers, na 30 dagen terugvallen op 60 procent van hun wedde. De beslissing kwam er nadat er ergernis was ontstaan over Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD), die nu al meer dan een jaar afwezig is en er bij haar collega’s grote twijfels zijn over de ernst van haar ziekte.

Ook op federale niveau?

Los daarvan stelde zich dus ook de vraag waarom parlementsleden een betere regeling moeten krijgen dan gewone werknemers. Groen en Vooruit wilden de Vlaamse aanpassing ineens ook doorvoeren op het federale niveau. Ze kregen daarbij de steun van Open VLD en CD&V. Maar de coalitiepartners aan de andere zijde van de taalgrens hebben daar geen zin in, zo meldt De Morgen.

In het overleg van de fractieleiders van de meerderheid zou Ahmed Laaouej (PS) hebben opgeworpen dat sommige mensen nu eenmaal echt ziek worden. Hij vindt dat Kamerleden niet de prijs moeten betalen omdat El Kaouakibi er in Vlaanderen de kantjes vanaf loopt. MR-fractieleider Benoît Piedboeuf zit op dezelfde golflengte. “Het heeft geen zin om nu snel grote conclusies te trekken op basis van een zeer specifiek geval in het Vlaams Parlement. En dan nog een geval waarvan we de details enkel via de pers kennen.”

Opnieuw in gesprek

Vooruit en Groen zijn van plan om de kwestie volgende week opnieuw op tafel te leggen, wanneer het juridisch advies er eindelijk is waarop het Vlaams Parlement al een maand wacht. PS en MR ketsen een aanpassing niet helemaal af, en zijn bereid om ze op een later moment in alle rust opnieuw te bespreken.