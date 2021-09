Sophie Wilmès bedankt Qatar in New York voor hulp bij evacuaties

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft haar Qatarese collega Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani woensdag in New York bedankt voor “de sleutelrol die zijn land heeft gespeeld bij het faciliteren van het vertrek van mensen uit Afghanistan”. De ontmoeting tussen de twee vicepremiers en ministers van Buitenlandse Zaken gebeurde in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

De meeste mensen die door België werden geëvacueerd, keerden eind augustus via de Pakistaanse hoofdstad Islamabad terug naar België. Het gaat, zoals bekend, om in totaal 1.400 mensen. Bij de evacuaties van Belgen en hun rechthebbenden is Qatar een bijzonder grote steun geweest, klinkt het.

Na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Kaboel eind augustus kon de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad heropend worden, dankzij Qatarese inspanningen.

Bovendien werd de Golfstaat de tussenstop alvorens deze mensen met commerciële vluchten naar België vliegen. Concreet gaat het om 45 Belgen en familieleden die zo zijn kunnen terugkeren. In Afghanistan bekommeren Qatarese diplomaten zich over de buitenlanders die Afghanistan willen verlaten, en ze begeleiden hen naar de luchthaven van Kaboel.

Maandag zei Wilmès tijdens een perslunch al dat op de Belgische lijsten van uit Afghanistan te evacueren personen nog 480 namen staan. Het gaat dan vooral om mensen met de Belgische of dubbele nationaliteit en hun rechthebbenden, maar ook om mensen die vanwege hun engagement gevaar lopen in Afghanistan of personen die voor België gewerkt hebben.

Verder besprak Wilmès met haar Qatarese collega ook “de aanpak van onze betrekkingen met Afghanistan”. Tot de taliban de macht overnamen in Kaboel had de groepering zijn politiek bureau in de Qatarese hoofdstad Doha. Het regime in Doha heeft goede betrekkingen met de taliban en trad zodoende ook op als bemiddelaar in de onderhandelingen tussen de taliban en westerse landen.