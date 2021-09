VS willen nog eens 500 miljoen vaccindoses doneren aan arme landen, Alexander De Croo hamert op voorbereidingen volgende pandemie

De Verenigde Staten willen nog eens 500 miljoen vaccindoses doneren aan armere landen in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft president Joe Biden woensdag, tijdens een virtuele coronatop, bekendgemaakt. Ook premier Alexander De Croo sprak de top toe. “België exporteerde meer dan 450 miljoen dosissen naar de rest van de wereld, en heeft de handelsroutes altijd opengelaten.”

In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN, dinsdag, had Biden al aangekondigd dat er geen voorwaarden verbonden zijn aan de Amerikaanse gift. De VS kondigden in juni al aan dat ze 500 miljoen dosissen willen doneren. De nieuwe 500 miljoen komen daar bovenop, wat het totaal op meer dan 1,1 miljard dosissen brengt. De VS zullen de vaccins tegen kostprijs aankopen en via het internationale Covax-mechanisme verdelen.

Biden wees erop dat de VS voor elke dosis die in eigen land wordt toegediend, drie dosissen doneren. Andere landen zullen het Amerikaanse voorbeeld moeten volgen, zei Biden. En dat moet gebeuren door dosissen “te doneren, niet te verkopen”, beklemtoonde hij. “En ‘no strings attached’. (...) We kunnen dit doen, we weten wat er gedaan moeten worden - we moeten er enkel voor kiezen dit te doen.”

Tot nu toe zijn ongeveer 160 miljoen van de Amerikaanse doses geleverd aan een honderdtal landen in de wereld, waaronder Peru, Pakistan, Sri Lanka en Ethiopië. In een gezamenlijke verklaring laten Pfizer en BioNTech weten dat de in de VS gefabriceerde doses uitgevoerd worden naar 92 laag- en middeninkomenslanden en de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie. Tegen eind september volgend jaar moeten alle dosissen geleverd zijn.

Toegang tot vaccinaties

De virtuele top die de Verenigde Staten woensdagnamiddag organiseren, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN, heeft als bedoeling om op hoog niveau tot een gezamenlijke visie te komen om het coronavirus te bestrijden. Behalve staats- en regeringsleiders spreken ook toplui van bedrijven en ngo’s de top toe.

Het centrale thema van de bijeenkomst is de toegang tot vaccinaties, zodat elk land er voldoende heeft. De Amerikaanse president wil dat tegen de volgende Algemene Vergadering, over een jaar, 70 procent van de wereldbevolking volledig is gevaccineerd. Op dit moment heeft 43,7 procent van de wereldbevolking minstens een eerste dosis gekregen, maar er zijn grote verschillen: in sommige ontwikkelingslanden kreeg amper 2 procent (of minder) al een eerste prik.

België doneert 4 miljoen vaccins

Na de openingstoespraak van Biden ging de top verder achter gesloten deuren. Ook premier De Croo nam daarbij kort het woord in een vooraf opgenomen boodschap. “In België zijn al meer dan acht op de tien volwassenen volledig gevaccineerd, maar we willen dat dit een internationaal cijfer wordt. Daarom doneren we tegen eind dit jaar 4 miljoen vaccins.”

Net zoals de voorbije maanden hamerde De Croo er in zijn tussenkomst ook op dat de handelsroutes open moeten blijven, “om eerlijke toegang tot vaccins te versterken”. In het verleden zei De Croo ook al dat het Amerikaanse protectionisme in het nadeel van ons land, een wereldspeler op het vlak van vaccinproductie, heeft gespeeld. “Wij hebben de handelstroutes altijd opengelaten”, zei De Croo daar woensdag over.

De Croo hamerde er tot slot nog op dat we nu al voorbereidingen moeten treffen voor de volgende pandemie. “De WHO moet een centrale rol blijven spelen in deze inspanningen”, klonk het.