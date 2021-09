Krijtlijnen voor Vlaamse coronapas uitgestippeld: woonzorgcentra en gemeenten rond Brussel kunnen pas invoeren

Burgemeesters van Vlaamse gemeenten uit de rand rond Brussel mogen straks een coronapas inzetten. In andere steden en gemeenten in Vlaanderen komt er geen pas. Dat hebben de topministers van de Vlaamse regering beslist. Zij legden woensdag de krijtlijnen vast over het gebruik van het Corona Safe Ticket (CST) in Vlaanderen. De ministerraad moet vrijdag nog definitief groen licht geven. De kans is heel groot dat het CST ook in zorginstellingen wordt gebruikt.

In zo goed als al onze buurlanden is het gebruik van de coronapas al goed ingeburgerd. En ook in Brussel komt het CST er in oktober. In tegenstelling tot Vlaanderen ligt de vaccinatiegraad er laag en daardoor liggen ook het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames én overlijdens er een stuk hoger. Ook voor evenementen met minstens 500 personen binnen en 750 buiten én voor dancings - die op 1 oktober weer de deuren openen - wordt de coronapas ingezet.

De Vlaamse regering moet echter nog altijd beslissen of de pas naast de dancings en evenementen ook nog voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Vlaamse randgemeenten zoals Vilvoorde zijn daar al een tijdje vragende partij voor. Omdat ook zij kampen met lage vaccinatiecijfers én omdat zij vrezen dat Brusselaars in Vlaanderen zullen komen fitnessen of een pintje drinken.

Rondom Brussel

Het kernkabinet van de regering-Jambon besliste woensdag om in te gaan op die vraag. In alle gemeenten waar de vaccinatiegraad lager ligt dan 75 procent mag de burgemeester het CST invoeren. Maar, het mag enkel gaan om gemeenten in de rand rond Brussel, omdat zij mogelijk geconfronteerd worden met Brusselaars die hun horecadeuren platlopen. Antwerpen bijvoorbeeld - dat ook onder de drempel zit - wordt niet mee in bad getrokken. Burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever wou daar ook niet van weten.

Burgemeesters van Vilvoorde, Zaventem of Wemmel zullen vanaf oktober dus ook een coronapas mogen invoeren. Maar om te vermijden dat elke gemeente die anders inzet, gaat de Vlaamse regering vrijdag wel nog vastleggen wat dat dan precies inhoudt.

De kans is overigens bijzonder groot dat het CST ook in de zorginstellingen - woonzorgcentra en eventueel ziekenhuizen - wordt ingevoerd. Hoe dat gaat gebeuren en op welke plaatsen dat in die instellingen zal worden ingezet, ook dat moet de Vlaamse regering vrijdag nog uitwerken. De Task Force Zorg heeft daarover op vraag van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) alvast al een advies over afgeleverd. Op de inhoud ervan wou het kabinet-Beke woensdag nog niet ingaan.