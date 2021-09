Mondmaskerplicht verdwijnt vanaf 1 oktober in het secundair onderwijs

De mondmaskerplicht vervalt vanaf 1 oktober in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Dat communiceert de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdagavond na afloop van het onderwijsoverleg.

Het hele onderwijsveld zat woensdag samen over de kwestie, met onder meer de minister, de koepels en experts. “De meningen over behoud van de mondmaskerplicht lopen - ook binnen het onderwijsveld - sterk uiteen”, aldus het kabinet van de minister na afloop. “Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft daarom finaal zelf de knoop doorgehakt, op basis van een afweging tussen enerzijds de risico’s op het vlak van de viruscirculatie en anderzijds de nadelen voor kinderen en jongeren.”

Vanaf 1 oktober zullen leerlingen en leraren in het secundaire onderwijs dus niet langer een mondmasker moeten dragen op school.

Focus op ventilatie

“In geval van twijfel moeten we het voordeel van de twijfel geven aan kinderen en jongeren”, zegt Weyts. “Uiteindelijk lopen kinderen en jongeren een heel klein risico om in geval van besmetting ernstig ziek te worden. Voor de meest kwetsbaren – onze senioren – komt er nu een extra beschermingslaag met de derde prik. De niet-gevaccineerde volwassenen maken daarentegen een bewuste keuze. We kunnen kinderen en jongeren niet de dupe laten zijn van de persoonlijke keuze van die volwassenen.”

Tegelijkertijd wordt werk gemaakt van een strikter ventilatiekader, klinkt het. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Wel zullen CO2-meters een voorname rol spelen. Zo is er sprake van CO2-metingen in de scholen.

Nieuwe quarantaineregels

Eerder vandaag beslisten de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs dat de quarantaineregeling wordt verfijnd. Een klas moet enkel tien dagen in quarantaine wanneer twee besmettingen binnen dezelfde week opduiken, niet meer binnen twee weken. Elke leerling van die klas (in het secundair onderwijs: elke gevaccineerde leerling) mag opnieuw naar school na de eerste negatieve test, er is dus geen tweede negatieve test op dag zeven meer nodig.

“We zijn blij dat de regels binnen onderwijs niet langer strenger zijn dan in de rest van de samenleving. De goede opvolging van de coronamaatregelen en de hoge vaccinatiegraad bij leraren en jongeren staan toe dat we gepast versoepelen”, reageert Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “We blijven de epidemie van nabij opvolgen, maar zijn tevreden dat de situatie voor schoolteams en leerlingen haalbaarder wordt.”

