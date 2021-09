Stoffelijk overschot lag jarenlang in koffer in de berm: na zes jaar heeft ‘moordzaak zonder lijk’ toch een lichaam

Zes jaar na zijn verdwijning is het stoffelijk overschot van Youness Bizrane (33) teruggevonden. In 2017 werd zijn vriend Ruben Mens veroordeeld tot 25 jaar cel in de zogenaamde “moordzaak zonder lijk”. Mens bleef de hele tijd beweren dat Bizrane gewoon thuis vertrokken was , maar een DNA-test wijst nu uit dat het lichaam, dat in een koffer in de berm lag,wel degelijk dat van het slachtoffer is.