Belgisch-Amerikaanse mode-ontwerpster Diane von Fürstenberg in New York benoemd tot commandeur in de Kroonorde

De Belgisch-Amerikaanse mode-ontwerpster Diane von Fürstenberg is woensdagmiddag in New York benoemd tot commandeur in de Kroonorde. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès bracht haar die boodschap tijdens een lunch in de residentie van de Belgische consul-generaal in New York, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.