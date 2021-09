Auditresultaten over competitieformat en organisatie Pro League voorgesteld aan profclubs

De Pro League zat in een diep dal in juli 2020. De verplichte competitiestop door de coronacrisis stortte het Belgisch voetbal in een ongeziene crisis. Vincent Mannaert besliste de Raad van Bestuur te verlaten, omdat hij het “immobilisme” grondig beu was. Na maandenlang gekibbel over de afhandeling van het seizoen 2019-2020 werd Waasland-Beveren door collega’s verplicht tot degradatie. Die beslissing werd een dag later alweer ongedaan gemaakt door het BAS, wat op zijn beurt weer leidde tot het het huidige format met 18 ploegen.

In die periode besliste de Pro League om haar eigen werking grondig door te lichten door consultancybureau Baker McKenzie. De werking en het bestuur van de vereniging werd gedurende een jaar geanalyseerd. Tegelijkertijd werd ook Twenty First Group aangesteld om zich te buigen over het ideale competitieformat voor de profcompetities 1A en 1B. Consultants werd gevraagd marktonderzoek te doen, met stakeholders te praten en en op basis daarvan aanbevelingen te formuleren.

De resultaten van die audits werden woensdag in het bondsgebouw in Brussel voorgesteld aan alle voetbalbestuurders uit 1A en 1B. Te beginnen met het competitieformat. Twenty First Group stelde een formule voor met twaalf ploegen in 1A, en veertien (of twaalf bij verplichte degradanten) in 1B. Na afloop van de reguliere competitie starten er over beide reeksen drie play-offs. De top acht speelt (zonder puntenhalvering) voor de titel en de Europese tickets. De nummers 9 tot en met 12 voetballen voor het behoud tegen de top 4 van 1B (start vanaf 0 punten) - met dus kansen op vier degradanten/promovendi. De resterende 1B-clubs behouden hun punten en strijden onderling om in het profvoetbal te blijven.

© BELGA

Volgens Twenty First Group is dit format een garantie om aan te sluiten bij de vijf grootste competities in Europa. België zou de zesde Europese speler worden, dankzij meer matchen met inzet en hogere transferinkomsten. Het Londense consultancybureau doorbreekt met zijn rapport taboes, en dat werd in het bondsgebouw vooral op voorzichtig applaus onthaald. Ook het tv-geld, dat beter verdeeld zal worden (10 procent voor iedereen gelijk) en ook gekoppeld aan sportieve prestaties (54 procent vorig seizoen, 36 procent de vier voorgaande jaren). Maar er resten ook nog vragen. Want wat betekent dit financieel? En wat met de BeNeLeague? Twenty First Group droomt eerder over een BeNeCup. Voor de beloftenteams is enkel plek in de amateurs, blijkt uit het rapport. Komt dat de talentendoorstroming wel ten goede?

De Pro League ziet in het rapport van 111 pagina’s een ideaal vertrekpunt om het debat voorts te voeren. Voorzitter Peter Croonen oppert om dat vooral te doen vanuit het belang van het Belgisch voetbal, en dus risico’s voor de eigen club even opzij te zetten. “We gaan de aanbevelingen nu verder onderzoeken, met aandacht voor de feedback van de rechtenhouders, mogelijke impact op de mediarechten en commerciële waarde en de licentiebepalingen”, klinkt het bij de Pro League. “We zetten de oefening voort en werken een stappenplan uit dat zal leiden naar een stemming op de Algemene Vergadering.” Een termijn plakt de Pro League daar niet op, maar het huidige tv-contract met Eleven Sports loopt nog tot medio 2025.

Ook advocatenkantoor Baker & McKenzie stelde een rapport met de aanbevelingen rond ‘Governance’ voor. Op dat vlak is binnen de Pro League nog heel wat ruimte voor verbetering. Het systeem van meervoudig stemrecht (topclubs tellen voor drie, kleine 1A-clubs voor twee en 1B-clubs voor één stem) zou volgens Baker & McKenzie beter vervangen kunnen worden door een systeem van enkelvoudig stemrecht (één stem per club). Op die manier wordt de macht van de grote clubs aanzienlijk ingeperkt.

Daarnaast breekt het bureau een lans voor een onafhankelijke voorzitter om belangenvermenging te vermijden. Baker & McKenzie wil tegen 2025 bovendien drie onafhankelijke bestuurders in de Raad van Bestuur, van wie minstens één vrouw. Tegen de volgende Raad van Bestuur (19 oktober) zal CEO Pierre François alvast de eerste aanzet geven om de statuten te wijzigen.