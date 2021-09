Marc Brys treft vrijdag oude bekende: “Dat Sowah zo goed meedraait bij Brugge, had ik wel verwacht”

OHL gaat vrijdagavond op bezoek bij Club Brugge. Met Kamal Sowah treffen de Leuvenaars er een oude bekende. De Ghanees is een van de vele aanvallende wapens van de landskampioen die gevreesd moeten worden. Marc Brys is onder de indruk van de Bruggelingen en trekt zonder al te grote verwachtingen naar Jan Breydel. “Ik ben nu bijna 60, maar zo’n sterke Belgische ploeg die op die manier partij geeft aan een wereldtopper, dat heb ik nog nooit gezien”, klinkt het.

De nederlaag tegen KV Mechelen is nog niet verteerd bij OHL. Niet alleen omdat de Leuvenaars verloren tegen een rechtstreekse concurrent in de kelder van het klassement, maar ook omdat ze zich niet konden vinden in heel wat beslissingen van scheidsrechter Lawrence Visser. “Er zit geen lijn in de beslissingen van de scheidsrechters”, aldus Marc Brys. “Dat is heel verwarrend voor de spelers. Het is echt een probleem. Tegen KV Mechelen zijn er hele zware fouten onbestraft gebleven. Dat heeft heel veel frustratie en emotie losgeweekt, maar ik ga er niet te veel over zeggen, want dan zijn we weer vertrokken.”

Hoewel OHL dringend punten nodig heeft, legt Brys zijn groep geen druk op om punten te pakken in Brugge. Daarvoor is de landskampioen te sterk op dreef. “Daar iets kunnen rapen, zou lekker meegenomen zijn. Ze draaien op volle snelheid. Ik ben nu bijna 60, maar zo’n sterke Belgische ploeg die op die manier partij geeft aan een wereldtopper, dat heb ik nog nooit gezien”, klinkt het, verwijzend naar de partij tegen PSG. “Ze hebben hun principes niet verloochend en dat gaan wij op onze beurt ook niet doen.”

© ISOPIX

Bij Club loopt overigens een speler rond die vorig seizoen nog het mooie weer maakte bij OHL. Kamal Sowah is er meteen een vaste pion geworden. “Hoe ga ik die in bedwang houden? Het eerste wat in mij opkomt, is neerschieten”, grapt Brys. “Ik vind het geweldig dat die vorig jaar hier nog rondliep en nu tegen Messi voetbalt. Maar dat hij meteen goed meedraait bij Brugge, had ik eigenlijk wel verwacht. Zijn potentieel is groot en hij past zich makkelijk aan.”

Teambuilding

Achterin keert Dewaest terug uit schorsing bij de Leuvenaars, maar Chakla ontbreekt, eveneens wegens geschorst. En dus treedt de defensie alwéér niet op volle sterkte aan. “Het is puzzelen met de posities”, aldus de OHL-coach. “Daarom gaan we volgende week op stage. Om er wat lijn in te brengen en mensen samen te zien spelen die nog niet veel samen hebben gespeeld. We hebben nog nooit meerdere weken met dezelfde ploeg kunnen spelen.”

OHL trekt van zondag tot vrijdag op oefenstage naar Nederland. “De insteek op stage is niet het conditionele”, zegt Brys. “Het gaat om teambuilding en strategische zaken. We hebben daar eens de tijd om onze filosofie rustig te duiden aan de volledige groep.” Er staat geen oefenwedstrijd op het programma. Op zaterdag 2 oktober wacht immers al de levensbelangrijke kelderkraker tegen Beerschot.