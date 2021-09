Het was een van de meest verrassende transfers: Benito Raman (26) voor 3 miljoen euro van Schalke 04 naar Anderlecht. Beerschot, Antwerp én Gent moesten even slikken. Zij wisten dat de spits op de markt was, maar hadden nooit gedacht dat hij bij RSCA zou tekenen. Tegen zijn ex-club AA Gent kan Raman nog eens tonen wat hij waard is. “Hij is een type Jamie Vardy.”