Antwerp heeft een klinkende 4-2-zege behaald tegen vicekampioen Racing Genk. In eigen huis - met volle Tribune 4 - kwam de Great Old vroeg op achterstand, maar na een knallende eerste helft stond het al 3-1. Frey legde in de tweede helft zijn tiende treffer van het seizoen binnen. Genk liet zo de leidersplaats liggen. Dit zijn onze spelerspunten.