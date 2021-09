Jason Denayer en Lyon met moeite voorbij Troyes, clean sheet voor Sels

Bij Lyon startte Jason Denayer centraal achterin. In de toegevoegde tijd van de eerste helft kon Chavalerin (46.) de score openen voor Troyes, meteen ook de ruststand. Vlak na de rust kwam Lyon meteen weer langszij dankzij Xherdan Shaqiri (48.). 20 minuten voor affluiten zorgde EK-winnaar Emerson (72.) voor de 2-1. In het slot mocht Paqueta (87.) nog de 3-1 eindcijfers op het bord zetten. Denayer speelde als kapitein de hele match. Lyon klimt zo naar de zesde plaats, Troyes blijft zeventiende.

Nog in de Ligue 1 won Strasbourg, met Matz Sels tussen de palen, met 0-1 op bezoek bij Lens. In een eerste helft zonder doelpunten schoot de thuisploeg zichzelf in de voet door een rode kaart te slikken met nog 40 minuten op de klok. Strasbourg kon profiteren van het mannetje meer en scoorde via Ajorque (67.), meteen ook de eindstand. Strasbourg klimt door de zege de top tien binnen. Lens blijft wel knap vierde. Het was voor de Noord-Fransen hun eerste nederlaag van het seizoen.