Louis van Gaal zet zich in voor goede doel en hoopt bij Telstar ondanks ‘hottentottenvoetbal’ op Van Gaal-effect

Als pensionado in Portugal zegde Louis van Gaal toe om één keer voor het goede doel hoofdtrainer te zijn van Telstar, een van zijn oude clubs. En zo zit bondscoach Van Gaal vrijdagavond op de bank bij Telstar-Jong AZ en verzorgde hij woensdag de training in het BUKO Stadion, het oude Sportpark Schoonenberg. Het was geen moment in Van Gaal opgekomen om de toezegging in te trekken, nadat hij aan zijn derde periode als bondscoach was begonnen. “Ik heb iets beloofd en dat kom ik na. Zo zit ik in elkaar.”