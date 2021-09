“Als ik deze wedstrijd in één woord moet omschrijven? Zot!”, reageerde Ritchie De Laet na afloop van de doelpuntrijke 4-2 zege van Antwerp tegen Genk. “Het eerste kwartier waren we nergens. Genk vond voortdurend de ruimte om voor te zetten. Nadien konden we een paar keer prikken op corners en vrije trappen. Zo deden we Genk pijn in de eerste helft.”