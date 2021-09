Wielertruitjes gestolen uit wagen in Leuven

Het WK Wielrennen in Leuven brengt duidelijk ook personen met minder goede bedoelingen op ideeën. Onbekenden hebben woensdagavond een hoop wielertruitjes gestolen uit een geparkeerde wagen. Dat meldt de Leuvense politie donderdag.

De bestuurder van de wagen had zijn voertuig achtergelaten op een openbare parking aan de Naamsesteenweg om een hapje te gaan eten. Toen hij terug aan zijn auto kwam, stelde hij vast dat er in het voertuig ingebroken was. Uit de auto waren twee dozen met wielertruitjes verdwenen. Het ging om een tiental truitjes met de Belgische driekleur en tien andere met de kleuren van de UCI.

Het onderzoek naar de daders loopt.