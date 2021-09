Belgisch koppel vaart met boot over duiker in Sicilië en stopt niet om zwaargewonde man te helpen

Een 60-jarige Italiaanse duiker ligt in het ziekenhuis door een Belgisch koppel. Zij voeren tegen de man het hun boot en boden achteraf geen hulp. Dat schrijven lokale media.

Het ongeluk deed zich voor op 18 september. Een 60-jarige universiteitsprofessor was aan het speervissen voor de pier van Cefalù toen een Belgisch koppel met een gemotoriseerde rubberen boot over hem voer. De man liep diepe wonden op aan de benen. Hij onderging een operatie en verblijft op de dienst intensieve zorgen. Hij zou momenteel niet in levensgevaar zijn.

Het koppel zou na het ongeluk geen hulp geboden hebben aan de man.

De politie startte een onderzoek om het koppel te identificeren. Volgens hen gaat het om een 40-jarige vrouw en een 51-jarige man. Het zou gaan om twee Belgische toeristen. Zij worden beschuldigd van het veroorzaken van zwaar lichamelijke letsels en het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften voor de scheepvaart.

(sgg)