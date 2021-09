Opnieuw werkonderbreking bij ArcelorMittal in Gent

Woensdag circuleerden beelden van protesterende arbeiders op sociale media. De drie vakbonden, ABVV-metaal, ACV-CSC en ACLVB, bevestigen de onvrede bij zowat 300 van de 4.600 personeelsleden die op de site langs het kanaal Gent-Terneuzen werken. De directie erkende gisteren de bezorgdheden van het personeel en beloofde een dialoog.

Het sociaal protest nam naar de avond toe af, maar donderdag is een groep arbeiders opnieuw actie gaan voeren. Het is niet duidelijk of het gaat over dezelfde groep en of ze dezelfde sociale eisen hebben. De drie vakbonden geven wel aan de actievoerders te steunen. Over de omvang van de actie is geen eenduidige informatie. De bedrijfsterreinen van ArcelorMittal zijn niet publiek toegankelijk.

Bij ArcelorMittal zijn volgende maand onderhandelingen over een tweejaarlijkse cao gepland. De staalreus liet de voorbije maanden een indrukwekkende heropleving zien in zijn kwartaalcijfers. De industrie herpakt zich overtuigend na de coronacrisis. Het personeel hoopt aanspraak te kunnen maken op een deel van die winstcijfers.