VSOA Onderwijs: “Geen goed moment om mondmaskerplicht te laten wegvallen”

Het is geen goed moment om de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs te laten wegvallen. Dat zegt de vakbond VSOA Onderwijs donderdagochtend. “Veiligheid voor het onderwijspersoneel is voor ons van groot belang”, benadrukt ondervoorzitter Koen De Backer. Ook ACOD Onderwijs vreest voor de gevolgen.

Het onderwijsveld zat woensdagavond samen over de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs. De meningen liepen sterk uiteen en daarom hakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts finaal zelf de knoop door: de mondmaskerplicht vervalt vanaf 1 oktober. Weyts nam die beslissing op basis van een afweging tussen enerzijds de risico’s op het vlak van de viruscirculatie en anderzijds de nadelen voor kinderen en jongeren.

“Tijdens het overleg haalden de experten meermaals aan dat scholen een mogelijke motor kunnen zijn voor een volgende golf”, reageert Koen De Backer donderdagochtend. “Dit in acht nemende hebben wij de minister aangeraden om het principe van de voorzichtigheid te hanteren en deze beslissing nog eventjes uit te stellen.”

Het VSOA vindt het geen goed moment om, juist bij de start van de herfst, de mondmaskerplicht te laten wegvallen. “Veiligheid voor het onderwijspersoneel is voor ons van groot belang. Ook stabiliteit is een bijzonder belangrijk gegeven: als te veel viruscirculatie in de scholen aanwezig zal zijn, zal dit volgens ons problemen geven in de organisatie en brengt dit de werkbaarheid in het gedrang.”

Als men een beslissing tot versoepeling neemt, moet men volgens De Backer zeker zijn dat men dit voor een lange tijd kan aanhouden. “Gezien de voorgeschreven ventilatierichtlijnen niet in elke school kunnen worden gevolgd en met het griepseizoen voor de deur, was het beter geweest dat er geen onberekende risico’s werden genomen, maar dat er toch meer voorzichtigheid moest worden ingebouwd”, aldus De Backer.

Bovendien stelt de onderwijsvakbond zich de vraag wat het nut nog is van de aanwezigheid van de experten als er met hun expertise toch geen rekening wordt gehouden. “Blijkbaar is de mening van enkele zelfverklaarde experten van de onderwijskoepels meer van doorslaggevend belang”, aldus De Backer.

“Opstoot van het virus”

ACOD Onderwijs zit naar eigen zeggen op de lijn van de virologen en experten die voorzichtiger willen zijn. “Als wij van hen horen dat het onderwijs de motor zou kunnen zijn van een vierde golf, vrezen wij dat deze versoepelingen zullen leiden tot een opstoot van het virus in het najaar”, benadrukt Libert. “We moeten dan opnieuw overschakelen op afstandsonderwijs of het sluiten van klassen en/of scholen. Naar dat scenario willen wij niet terug.”

Naast het recht dat elke werknemer heeft, namelijk werken in veilige omstandigheden, vindt de onderwijsvakbond ook het leerrecht belangrijk. “Maar om dit leerrecht te garanderen, heb je naast leerlingen uiteraard ook leerkrachten nodig. Nu deze versoepelingen worden doorgevoerd, willen wij extra aandacht voor de luchtkwaliteit in de scholen, te beginnen met de verplichting van ‘de kanarie in de koolmijn’, zijnde de CO²-meter in elk lokaal. Ook hier is meten weten en de eerste stap is de CO²-meter”, aldus Libert.