Marc Van Ranst haalt zowaar Al Jazeera

Wij zijn het ondertussen gewoon dat we viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) bijna dagelijks op tv zien, op de radio horen of in de krant lezen. Maar de Leuvense viroloog gaat nu ook de internationale tour op.

De ongelijke verdeling van de vaccins in de wereld. Daarover gaf Marc Van Ranst uitleg. Niet op de Belgische televisie, maar wel bij Al Jazeera. Dat is een van de populairste kanalen in de Arabische wereld. Het mediabedrijf is gevestigd in Doha, maar wordt op internationaal vlak gezien als een van de grotere nieuwsmerken.

Op internationaal vlak kennen ze professor Van Ranst nu dus ook.

(sgg)