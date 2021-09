Masterstudent Ömer Sercik wint Inclusiviteitsprijs 2021

Masterstudent Biostatistiek Ömer Sercik is de winnaar van de Inclusiviteitsprijs 2021 van de Universiteit Hasselt en Het Belang van Limburg. Ömer Sercik was een van de eerste studenten met een niet-westerse migratieachtergrond die aan UHasselt in de opleiding fysica afstudeerde. Hij is ook initiatiefnemer van de Young Phys-X-Academy, een initiatief dat jongeren stimuleert om te kiezen voor een studierichting in de exacte wetenschappen.

UHasselt en Het Belang van Limburg reiken bij de start van het academiejaar een prijs uit aan iemand die zich inzet om de deelname aan universitair onderwijs van jongeren uit ondervertegenwoordigde groepen in de samenleving te bevorderen. De winnaar van de Inclusiviteitsprijs ontvangt een geldbedrag van 1.500 euro. Sercik werd door drie UHasselt-professoren fysica voorgedragen voor de Inclusiviteitsprijs.

“In 2020 behaalde Ömer als een van de eerste studenten met een niet-westerse migratieachtergrond het diploma van bachelor in de Fysica aan UHasselt. Er is in deze studierichtingen nog steeds een significante ondervertegenwoordiging van studenten met een migratieachtergrond. Rolmodellen zoals Ömer Sercik kunnen zeer inspirerend zijn om dit te doorbreken”, zegt prof. dr. Jean Manca, hoofd van X-LAB UHasselt.

Die rol wil de student uit Beringen, die voor een masteropleiding Biostatistiek koos, ook opnemen binnen de Young Phys-X-Academ. De academie wil via tal van activiteiten jongeren uit de derde graad middelbaar onderwijs warm maken voor een opleiding in de wetenschappen. Ömer wil zich vooral richten op andere jongeren met een migratieachtergrond.

“Ik zie dat nog te weinig van hen kiezen voor een richting in de exacte wetenschappen. Vaak omdat ze amper een beeld hebben over wat je er allemaal mee kan bereiken. Veel jongeren met een migratieachtergrond kiezen voor een economische opleiding of een opleiding in de Geneeskunde of Rechten omdat ze hier een heel duidelijk carrièrepad zien”, zegt Ömer. “Bij een opleiding Fysica of Statistiek is dat natuurlijk minder duidelijk. Ik wil hen tonen dat er nog een veel bredere wereld is in de wetenschappen.”