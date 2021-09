NMBS legt 29 extra treinen in van en naar Leuven voor WK Wielrennen

De NMBS steekt een tandje bij voor het WK Wielrennen. Van en naar aankomststad Leuven rijden er zondag 29 extra treinen in alle richtingen en op de reguliere treinen is er extra capaciteit. De spoorwegmaatschappij raadt haar reizigers aan om hun reis via de online reisplanner voor te bereiden en al op voorhand een vervoerbewijs aan te schaffen.

Op zaterdag 25 september rijden de dames hun wegrit van Antwerpen naar Leuven. Van en naar Antwerpen en Leuven zijn er dan extra zitplaatsen op de reguliere treinen. Ook voor de wegrit bij de heren op zondag 26 september wordt het treinaanbod versterkt. Van en naar aankomststad Leuven rijden er 29 extra treinen in alle richtingen en op de reguliere treinen naar zowel Antwerpen als Leuven is er extra capaciteit. In totaal gaat het om 75.000 bijkomende zitplaatsen.

De fans kunnen gebruikmaken van het weekendbiljet, waarmee ze voor de helft van de prijs heen en terug de treinen nemen. Bijkomend voordeel is dat ze onmiddellijk in het bezit zijn van een vervoerbewijs voor de heen- en terugreis. Het weekendbiljet is te koop via de automaat, de loketten, de app en de website.

Om de verschillende wielerwedstrijden van het WK mogelijk te maken, wordt de bereikbaarheid van de steden met de auto beperkt. Er wordt dan ook aangeraden om met de trein naar het parcours te komen. Zowel in Antwerpen als Leuven bevindt de start- en aankomstzone zich op wandelafstand van het station.