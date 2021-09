Brand uitgebroken bij Logistics Nijvel nadat personeel acties voortzet om site te redden

Het personeel van Logistics Nijvel heeft donderdagochtend het werk niet hervat. Het blijft actie voeren nadat aangekondigd is dat de site zal sluiten in oktober 2022. De brandweer van Waals-Brabant moest donderdag ter plaatse komen nadat een brand was uitgebroken op de site.

Een aanhangwagen van een vrachtwagen was in brand gestoken aan de achterzijde van de magazijnen. De brandweer is ter plaatse, maar het vuur is nog niet gedoofd.

De logistieke groep Kuehne+Nagel kondigde woensdag aan dat het de intentie heeft om de vestiging in Nijvel in het najaar van 2022 te sluiten. Dat zou het collectief ontslag van 549 werknemers betekenen. De vestiging in Nijvel kan volgens Kuehne+Nagel niet beantwoorden aan de uitdagingen van de distributie van droge en verse producten.

Vertegenwoordigers van de werknemers had de directie gevraagd om de beslissing zelf aan het personeel bekend te maken. Dat gebeurde woensdag niet en de directrice trok zich terug in haar kantoor. De stakers wilden tot donderdagochtend wachten, maar ‘s nachts verliet de directrice de site, vertelt CNE-vakbondsman Didier Lebbe.

In de nacht van woensdag op donderdag is een deel van het personeel ook per bus naar de depots van de groep in Vlaanderen getrokken, in de omgeving van Mechelen en Antwerpen, om daar filterblokkades op te zetten. De arbeiders willen de uitgangen blokkeren voor de vrachtwagens die de winkels van Carrefour bevoorraden.

“Operatie geslaagd, en we zullen niet stoppen tot we de site in Nijvel gered hebben”, verklaart Setca-vakbondsman Pascal Strubbe. Lebbe benadrukt dat het personeel bereid is dagelijks acties te voeren. Daarbij zullen Carrefour-winkels geviseerd worden.