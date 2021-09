Tui haalt donderdag 83 Belgen terug van La Palma na vulkaanuitbarsting

La Palma is, in tegenstelling tot andere Canarische eilanden zoals Tenerife, Gran Canaria en Fuerteventura, geen grote toeristische trekpleister, maar via touroperator Tui Fly zijn er op dit moment wel zowat 130 Belgen met vakantie. Daarvan worden er 83 vandaag/donderdag terug naar België gehaald. “Vliegen naar La Palma kon de voorbije dagen niet, omdat dat door de asdeeltjes in de lucht niet veilig was”, aldus woordvoerder Piet Demeyere. “We hebben pas woensdag groen licht gekregen, waardoor we vandaag de eerste Belgen naar huis kunnen halen. De andere vijftig landgenoten kunnen zaterdag of woensdag naar huis, want Tui vliegt maar twee keer per week naar La Palma.”

Eliza Was Here, een onderdeel van Sunweb dat zich focust op kleinschalige vakanties weg van het massatoerisme, spreekt over twintig vakantiegangers in La Palma, onder wie twee Belgen. “Alle reizigers zijn veilig. We volgen de situatie op de voet zodat we actie kunnen nemen om de veiligheid van onze gasten op La Palma te waarborgen”, klinkt het bij een woordvoerster. Corendon biedt geen vliegvakanties aan naar La Palma.

Op La Palma barstte afgelopen zondag vulkaan Cumbre Vieja uit. De uitbarsting gebeurde in een onbewoond gebied van het eiland, maar toch moesten al zeker 6.000 mensen worden geëvacueerd. De lavastroom als gevolg van de uitbarsting is zich de voorbije dagen ook een weg blijven banen op het eiland en verwoestte alles wat hij tegenkwam. Er wordt gevreesd dat er giftige gassen zullen vrijkomen als de lava in de oceaan terechtkomt.