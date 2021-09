Alexis Saelemaekers bewijst bij AC Milan waarom hij Rode Duivel is: panna én assist

Alexis Saelemaekers (22) is op dreef bij AC Milan. Hij kreeg al in elke wedstrijd dit seizoen speelminuten van coach Stefano Pioli. In de recentste competitiezege (2-0) tegen Venezia maakte onze landgenoot indruk met een panna en daaropvolgende assist. Het was de eerste assist van het seizoen voor de Rode Duivel.