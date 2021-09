Volvo schrapt lederen zetels in al haar elektrische modellen

Autobouwer Volvo, die een fabriek heeft in Gent, zal binnenkort geen lederen zetels meer aanbieden in zijn elektrische modellen. Klanten zullen tegen 2030 enkel kunnen kiezen uit wolmixen en materialen zoals Nordico. De autobouwer wil zo dierenleed verzachten en begint de ommeslag bij elektrische modellen zoals de C40, die in België wordt gebouwd.

De Zweeds-Chinese autobouwer kondigt donderdag aan dat hij “volledig ledervrij” gaat in alle zuiver elektrische wagens die de groep produceert. Eerst is de nieuwe C40 Recharge aan de beurt, die binnenkort in Gent van de band rolt. Daarna zullen alle volledig elektrische Volvo-modellen, zoals de XC40, ook ledervrij zijn. Het bedrijf neemt zo een uitgesproken ethisch standpunt in.

“Door bij te dragen tot een verminderde vraag naar materialen die dierlijke producten bevatten doen we wat kan om dierenleed te stoppen”, aldus Volvo. De overstap naar ledervrije interieurs is ook ingegeven door de bezorgdheid over de negatieve milieueffecten van de veeteelt, waaronder ontbossing.

Vee is naar schatting verantwoordelijk voor ongeveer 14 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen als gevolg van menselijke activiteit, waarbij het merendeel afkomstig is van de veeteelt. Klanten zullen binnenkort kunnen kiezen uit alternatieve interieuropties op basis van “hoogwaardige, duurzame materialen, afkomstig van biologische en gerecycleerde bronnen”.

Het gaat dan bijvoorbeeld om Nordico, een nieuw interieurmateriaal dat de autobouwer heeft ontwikkeld, dat bestaat uit textiel gebaseerd op gerecycleerd materiaal zoals PET-flessen, biologisch materiaal van duurzaam beheerde bossen in Zweden en Finland, en kurken die zijn gerecycleerd uit de wijnindustrie.

Er blijven ook wolmixen in het gamma. Al vraagt Volvo aan leveranciers om een certificaat voor te leggen zodat het de afkomst kan traceren en dierenwelzijn kan garanderen.