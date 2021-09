Coronasteun bijna ten einde, en nu blaast PS akkoord errond op: “Socialisten zijn onhandelbaar geworden”

“Onhandelbaar” of “met deze PS valt geen land te bezeilen”. De Vlaamse meerderheidspartijen zijn niet te spreken over de Franstalige socialisten, die een akkoord over het verlengen van de coronasteun woensdag torpedeerden. Terwijl zijn vicepremier Pierre-Yves Dermagne eerst zijn fiat gaf, floot PS-voorzitter Paul Magnette hem niet veel later terug omdat hij het bedrag “belachelijk weinig” vindt. Hij duwt Vivaldi zo nog wat dieper in de modder.