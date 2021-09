Jean-Luc Crucke (MR) noemt 600 miljoen van federale overheid voor schade na overstromingen “een minimum”

600 miljoen euro. Dat is wat staatssecretaris Thomas Dermine (PS) wil van de federale overheid voor de schade na de overstromingen in Wallonië. Volgens Waals minister van Begrotingen en Financiën Jean-Luc Crucke is die 600 miljoen “een minimum”. Dat zei hij in een interview met La Libre.

1,2 miljard euro. Dat is er nodig voor de heropbouw van infrastructuur na de overstromingen in Wallonië afgelopen zomer volgens staatssecretaris voor Relance en Strategische investeringen Thomas Dermine (PS). En dan gaat het niet over huizen en andere hulpverlening, maar wel over de schade aan waterwegen, bruggen, energie- en telecomvoorzieningen, ziekenhuizen, scholen,...

Dermine stelt voor om dat bedrag gelijk te verdelen tussen de federale overheid en de gewesten. 600 miljoen voor de federale regering, de andere helft voor de gewesten. Dat naar analogie met Duitsland die een reconstructiefonds van maar liefst 30 miljard op poten zetten na de overstromingen.

In een interview met La Libre, naar aanleiding van de begrotingsgesprekken, kreeg Jean-Luc Crucke (MR), Waals minister van Begroting en Financiën, de vraag of die 600 miljoen van de federale overheid de Waalse financiën wat op adem zal kunnen brengen.

“Het is duidelijk dat het een bedrag is dat nuttig zal zijn. Als wij menen dat er in ons land nog nationale solidariteit bestaat, dan moet die worden gebruikt. Ik denk dat 600 miljoen een minimum is. Het vertegenwoordigt 20 procent van de kosten die Wallonië draagt voor de overstromingen. Maar het is ook 0,2 procent van de federale inkomsten. Het zal een inspanning zijn voor de federale regering, maar ik denk dat een akkoord tussen de federale regering en de Waalse regering mogelijk zal zijn. Maar het moet wel snel gebeuren.”

