Turkse herders die hondje doodbeten en wandelaars aanvielen, gerepatrieerd naar Turkije

Een Turkse herder of kangal in Turkije. — © RR

De twee kolossen braken vorig jaar meermaals uit in de buurt van de Herentalsebaan in Ranst. In augustus vielen ze wandelaars aan, waarbij een persoon gewond raakte en een hondje werd doodgebeten op de fiets- en wandelweg naast het voetbalveld van Ranst.

Omdat er op de duur een angstpsychose heerste, liet burgemeester Johan De Ryck (N-VA) de twee honden verwijderen bij de eigenaar. “Blijkt dat er een organisatie in het Gentse bestaat die dit soort dieren repatrieert naar hun natuurlijke habitat. Die honden zijn op kosten van die organisatie weer naar de Turkse bergen gerepatrieerd.”

De eigenaar trok naar de Raad van State omdat hij meende dat de burgemeester zijn bevoegdheid te buiten was gegaan, maar hij werd in het ongelijk gesteld.

Turkse herders in hun natuurlijke habitat. — © RR

Strenger optreden

Oppositieraadslid Christel Engelen (Vlaams Belang) klaagt wel aan dat een hond van diezelfde eigenaar onlangs weer ontsnapte. Ze begrijpt niet dat de eigenaar alweer Turkse herders mag houden. “Dat klopt niet helemaal”, zegt De Ryck. “Deze teef zat er vorig jaar ook al en is eigendom van de echtgenote, die ermee naar de hondenschool gaat. Zij mag dus nog wel honden houden. De politie is gaan controleren. Ze vertelde dat de teef pups had en er net een pup verkocht was aan mensen uit de buurt. Die teef is over een omheining van 1 meter 80 hoog gesprongen om haar pup te zoeken. Blijkbaar ruiken die beesten dat van zo ver. Ze heeft onderweg geen mensen aangevallen. De politie heeft dat verhaal van die pup gecheckt en het klopte.”

Volgens Christel Engelen moet de gemeente strenger optreden tegen loslopende honden. “Die vrouw en man die vorig jaar werden aangevallen, zijn recent opnieuw besprongen door een andere loslopende hond.” Johan De Ryck - zelf ooit in zijn been gebeten door een hond - begrijpt de huiver bij die mensen. “Ik raad mensen met klachten over loslopende honden aan om dit bij de politie te melden. Als de eigenaar gevonden wordt, kan hij een GAS-boete krijgen. Sinds het incident met de Turkse herders vorige zomer heeft onze politie twaalf oproepen voor loslopende honden gekregen.”