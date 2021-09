Ingeborg excuseert zich voor vaccinatie-rel

“Ik heb een fout gemaakt en wil me excuseren omdat ik mensen kwetste en boos maakte. Het is juist mijn bedoeling mensen helpen te ontspannen, ik moet geen olie op het vuur gooien in moeilijke tijden”, zegt ze in een interview met De Gazet van Antwerpen. “Natuurlijk werd ik gevaccineerd, begin juli. Mijn opmerkingen waren gechargeerd en eerder grappend bedoeld. Maar ik maakte er een sketch van en dat was fout. Mijn impulsiviteit komt beter tot zijn recht in een andere context.”

Ingeborg vroeg twee weken geleden aan de verpleegster in het vaccinatiecentrum om de inhoud van het spuitje in de vuilnisbak te spuiten. Maar ze wilde wel een coronapas, zodat ze niet altijd een test moest ondergaan. De verpleegster weigerde.

(sgg, gvv)