Half jaar na dood Sarah Everard schrikt nieuwe moord op jonge vrouw Londen op

Een halfjaar na de moord op Sarah Everard, schrikt een nieuwe moord op een jonge vrouw de Britse hoofdstad op. De 28-jarige Sabina Nessa is vermoedelijk gedood op de kortste weg tussen haar woning en een café waar ze met een vriendin had afgesproken. Dat heeft de Londense politie, de Metropolitan Police, donderdag meegedeeld.

De vrouw, een leerkracht, was sinds vrijdagavond vermist. Zaterdag werd haar lichaam teruggevonden in het Cator Park, dat tussen haar woning en het café ligt. “Sabina’s tocht zou iets meer dan vijf minuten geduurd hebben, maar ze kwam nooit op haar bestemming aan. We weten dat de gemeenschap terecht geschokt is, net als wij, en we zetten elk beschikbaar middel in om de verantwoordelijke te vinden”, zei inspecteur Joe Garrity. De politie riep de bevolking op om mogelijke aanwijzingen en getuigenissen te melden.

De Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het geweld tegen vrouwen en meisjes een nationale epidemie. “Ik denk dat we van misogynie een haatmisdrijf moeten maken. Ik denk dat intimidatie van vrouwen in de publieke ruimte een misdrijf zou moeten zijn”, zei burgemeester Khan op het nieuwsprogramma Good Morning Britain. “Tussen internationale vrouwendag (8 maart, n.v.d.r.) vorig jaar en internationale vrouwendag dit jaar zijn in het hele land 180 vrouwen gedood door mannen”, zei hij nog.

Sinds de moord op Sarah Everard, die op 3 maart in Zuid-Londen verdween op weg naar huis, is de feminicideproblematiek weer onder de aandacht gekomen. Een aantal dagen later werd Everards lichaam gevonden in een zogenaamde “big bag”, wat onder meer in de bouw gebruikt wordt, in een bosje in de buurt van Kent, bijna 80 kilometer van de plek waar ze voor het laatst was gezien. De hoofdverdachte en politieagent Wayne Couzens bekende dat hij Everard ontvoerd, verkracht en vermoord had. Zijn vonnis wordt volgende week verwacht.

Vrijdag wordt er een wake gehouden voor Sabina Nessa, net zoals voor Sarah Everard gebeurde.