Technisch directeur Facebook legt volgend jaar functie neer

Schroepfer wordt vervangen door Facebook-oudgediende Andrew Bosworth, die momenteel het lab voor aangevulde realiteit (augmented reality) leidt. Schroepfer trad in 2008 in dienst bij de sociaalmediagigant en was sinds 2013 technisch directeur. Hij houdt toezicht op Facebookprojecten rond kunstmatige intelligentie, virtuele realiteit (virtual reality) en blockchain.

In een verklaring dankte ceo Mark Zuckerberg Schroepfer voor de bewezen diensten. ‘Hij heeft een cruciale rol gespeeld in bijna alles wat we hebben gedaan: van het opbouwen en schalen van onze teams tot het begeleiden van veel van onze belangrijkste leiders, en van het helpen ontwikkelen van nieuwe technologieën zoals AI en VR tot het op wereldwijde schaal bedienen van onze infrastructuur en zakelijke dienstverlening’, klonk het.

Schroepfer, die stelde meer tijd te willen besteden aan zijn gezin en aan filantropie, blijft wel aan de slag als adviseur. Hij zal zich in de toekomst bij Facebook richten op het rekruteren en ontwikkelen van technisch talent, het verbeteren van projecten en het stimuleren van AI-investeringen in technologieën.