Club Brugge dreigt Ruud Vormer ook tegen Leipzig te moeten missen: “Blessure is al beter, maar het wordt kort dag”

In aanloop naar Club Brugge-OH Leuven liet Philippe Clement doorschemeren dat aanvoerder Ruud Vormer waarschijnlijk ook de match in Leipzig mist. De aanvoerder is herstellende van een achillespeesblessure, maar voluit trainen kan pas volgende week. Ondertussen sprak Clement ook van een déclic (én goede periode) na de blamage in Gent. “Er is wat veranderd, ja”, aldus de coach.

Tegen PSG moest hij op de bank nog z’n ontgoocheling verbijten, dinsdag gebeurt dat waarschijnlijk vanuit de tribune in Duitsland. Ruud Vormer herstelt van een achillespeesblessure en kan waarschijnlijk nog niet aantreden in het Champions League-duel met Red Bull Leipzig. Volgens Clement kan de aanvoerder pas volgende week volledig aanpikken met de groep.

“Het gaat al een heel stuk beter met hem. Ruud is ook super enthousiast. Deze week kroop hij voor het eerst zonder pijn aan zijn achillespees uit zijn bed, terwijl dat daarvoor telkens met de nodige stijfheid gebeurde. En dat knaagde”, aldus Clement. “Op training kon hij al eens meedoen met een rondo en oefeningen doen met de bal zonder last. Maar voor Leuven is hij zeker out, tegen Leipzig wordt het héél kort dag.” Verwacht wordt dat Vormer begin volgende week volledig meetraint, maar maandag staat de laatste groepstraining voor de clash met Leipzig al gepland. Het kan wel goed zijn dat de Nederland meereist naar Duitsland om als kapitein de groep bij te staan.

Het was meteen de laatste keer dat Clement de naam van de Duitse tegenstander aanstaande dinsdag uitsprak. “Ik wil het nog niet over Leipzig hebben, wél over Leuven vrijdag”, sprak hij.

“Er is sinds Gent iets veranderd”

Door een gevleide zege in Charleroi staat zijn ploeg na acht speeldag alweer eerste in de Jupiler Pro League. Enkele weken geleden zag het er nochtans een pak minder uit na een 6-1 op Gent. Intussen is de hemel boven Brugge volledig opgeklaard. “We hebben heel duidelijk besproken wat er toen is misgegaan. En ja, er is sindsdien iets veranderd”, aldus Clement. “Tussen de groep en de staf hebben we toen nog eens overlopen wat er heel belangrijk is voor ons. Sindsdien kwam er een goede reactie, is er meer stabiliteit en structuur in onze ploeg.”

En dat leverde dus de leidersplaats op. “Maar je weet dat ik daar niet graag over babbel”, hield Clement de boot af. “Ik sta wel liever eerste dan laatste. We hebben inderdaad een hobbelige start gekend met onnodig puntenverlies. Er waren goede en minder goede momenten. Maar daar hebben we lessen uit getrokken binnen de groep: er waren momenten dat we scherper moesten zijn. En het feit dat wij eerste staan, wil ook zeggen dat er niemand een perfecte start heeft gekend in onze competitie.”

Buiten Vormer en Providence (enkel) is trouwens iedereen fit voor de partij tegen OH Leuven, ook Wesley die op Charleroi een trap op de enkel kreeg.