Italiaanse ploeg van Zinho Vanheusden komt in Amerikaanse handen

Hoeveel 777 partners op tafel legt, is niet bekend. Volgens lokale media gaat het om 150 miljoen euro. Het bedrijf, met basis in Miami, heeft in Europa al een minderheidsaandeel bij het Spaanse Sevilla.

Traditieclub Genoa, die in 1893 werd opgericht, is niet de eerste Italiaanse club met Amerikaanse eigenaars. Dat is ook zo voor Roma, AC Milan, Fiorentina, Parma en La Spezia. Bij Bologna zwaait de Canadees Joey Saputo de plak.

Enrico Preziosi werd in 2003 eigenaar van Genoa, toen de negenvoudige kampioen nog in de Serie B uitkwam. Sinds 2007 speelt het team opnieuw in de hoogste klasse. De 73-jarige zakenman blijft overigens lid van de beheerraad van Genoa.

(belga)