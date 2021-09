Alsmaar minder rood op Europese coronakaart

Europa kleurt alsmaar minder rood. Dat blijkt donderdag uit de Europese coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Noord-Italië en Denemarken kleuren grotendeels groen, terwijl ook grote delen van Frankrijk en Spanje niet langer rood kleuren.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

In vergelijking met vorige week valt het op dat het aantal rode zones in Europa stilaan afneemt. Zo kleurt Denemarken groen, met uitzondering van Seeland en de regio rond de hoofdstad Kopenhagen. Ook in Noord-Italië komt er een aantal groene zones bij, met name Turijn en Lombardije. Ook Molise kleurt opnieuw groen.

Voorts valt op dat Frankrijk grotendeels oranje kleurt. Enkel Île-de-France (de regio rond de hoofdstad Parijs) en Provence-Alpes-Côte d’Azur in het uiterste zuiden zijn nog rood. Ook in Spanje is een aantal regio’s voortaan opnieuw oranje, onder meer Catalonië, Castilla y Leon en Madrid.

De positieve evolutie valt ten slotte ook af te leiden uit het feit dat er amper nog donkerrode zones zijn. Die twijfelachtige eer is enkel nog weggelegd voor Brussel en Fruili-Venezia Giulia (Italië) en Slovenië.

Voor ons land verandert er overigens niets: Brussel blijft donkerrood en Wallonië rood, Vlaanderen blijft oranje.

De kleurencodes zijn een aanwijzing voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen voor reizigers, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. Er zijn EU-aanbevelingen, maar de lidstaten bepalen uiteindelijk zelf welke voorwaarden ze al dan niet opleggen voor mensen die terugkeren uit groene, oranje of rode gebieden. Ook wordt met de kleuren rekening gehouden voor het toelaten van reizigers in het eigen land.